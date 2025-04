Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Laute Musik sorgt für Auseinandersetzungen

Stuttgart/Plochingen (ots)

Zu laute Musik hat am vergangenen Wochenende zu Auseinandersetzungen in Zügen geführt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge fühlte sich zunächst eine 16-jährige Reisende am Freitagmittag (11.04.2025) gegen 13:00 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg durch das laute Musikhören einer bislang unbekannten Täterin gestört. Die Reisende mit deutscher Staatsangehörigkeit schloss daraufhin die Tür zum 1. Klasse Abteil, in welchem sich die Tatverdächtige mit einer weiblichen Begleitung aufhielt. Infolgedessen schlug die unbekannte Frau der 16-Jährigen wohl zunächst mit der Faust auf den Unterarm und kurz darauf in den Nacken. Die junge Reisende erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei. Sie beschrieb die mutmaßliche Täterin als ca. 27 Jahre alte und 170cm bis 175cm große Frau mit blonden Haaren und schwarzem Haaransatz. Sie soll zur Tatzeit eine Sonnenbrille, sowie eine kurze blaue Latzhose mit roten Punkten getragen haben.

Einen Tag später (12.04.2025) gegen 06:20 Uhr wurde nach derzeitigem Kenntnisstand ein 41 Jahre alter Reisender mit deutscher Staatsangehörigkeit in einem Zug zwischen Geislingen (West) und Plochingen von einer bislang unbekannten Täterin bedroht und beleidigt, nachdem er sie auf die zu laute Musik aufmerksam gemacht haben soll. Sie war Zeugenaussagen zufolge mit einer Wollmütze bekleidet. Wo die mutmaßliche Täterin den Zug verlassen hat, ist nicht bekannt.

In beiden Fällen ermittelt nun die zuständige Bundespolizei. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell