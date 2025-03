Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Otterbach (ots)

Von Donnerstag, 06.03.2025, auf Freitag, 07.03.2025 ereigneten sich in der Kolpingstraße und Am Rambusch Diebstähle aus Kraftfahrzeugen. Bei einem BMW wurde eine Scheibe eingeschlagen und das Lenkrad entwendet. Einem weiteren BMW wurde ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und das Lenkrad sowie das Display des Infotainment-Systems entwendet. Tipps, wie man sich vor Diebstählen aus PKW schützen kann, finden sie hier: https://s.rlp.de/OvVmB Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der 0631 36913312 oder per Mail an kdkaiserslautern.ki3.k31@polizei.rlp.de zu melden.|wey

