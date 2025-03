Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher scheitern an Terrassentür

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte versuchten im Laufe des Donnerstag, in ein Wohnhaus in der Alten Straße einzubrechen. Wie die geschockten Bewohner der Polizei mitteilten, fiel ihnen bei ihrer Rückkehr Beschädigungen an der Terrassentür auf. Offenbar haben Einbrecher versucht, in das Innere des Anwesens zu gelangen. Bei einer weiteren Tür konnten ähnliche Beschädigungen festgestellt werden. Das Eindringen ist den Langfingern aber nicht gelungen. Nach bisherigen Erkenntnissen müssen die Täter zwischen 15 und 19 Uhr zugeschlagen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kfa

