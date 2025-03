POL-PPWP: Fußball: Viel Verkehr jedoch keine außergewöhnlichen Vorkommnisse

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte versuchten im Laufe des Donnerstag, in ein Wohnhaus in der Alten Straße einzubrechen. Wie die geschockten Bewohner der Polizei mitteilten, fiel ihnen bei ihrer Rückkehr Beschädigungen an der Terrassentür auf. Offenbar haben Einbrecher versucht, in das Innere des Anwesens zu gelangen. Bei einer weiteren Tür konnten ähnliche Beschädigungen festgestellt ...

mehr