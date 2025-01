Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auffahrunfall fordert vier Verletzte - B1 zeitweise gesperrt

Hildesheim (ots)

Steinbrück - Am heutigen Tage, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 1, zwischen den Ortschaften Hoheneggelsen und dem Abzweig nach Steinbrück, zu einem Auffahrunfall mit mehreren verletzten Personen. Zum Unfallzeitpunkt fand auf einem nahen Acker die Abfuhr der dort gelagerten Rüben statt. Es gab dabei keine Straßenverladung, jedoch mussten die LKW vom Acker über den Geh-/ Radweg auf die B 1 in Rtg. Hoheneggelsen auffahren. Um dieses zu erleichtern, wurde von einem Landwirt versucht, den fließenden Verkehr durch Handzeichen zum Anhalten zu bewegen. Der Fahrer eines VW Golf (Gem. Schellerten) erkannte die Situation rechtzeitig und konnte seinen Pkw vollständig zum Stillstand bringen. Die nachfolgende Fahrerin eines Pkw Citroen (aus der Gem. Ilsede) gelang dieses nicht mehr, so dass sie auf den stehenden Pkw Golf auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw ein Stück nach vorne geschoben, welcher hierdurch den auf der Fahrbahn stehenden Landwirt touchierte und zu Boden schleuderte. Zwei der drei Insassen des Pkw VW Golf wurden durch den Verkehrsunfall verletzt. Zudem wurde die Fahrerin des Pkw Citroen (alleine im Pkw) verletzt. Die genannten Fahrzeuginsassen wurden mit Rettungswagen in unterschiedliche Krankenhäuser nach Hildesheim und Salzgitter verbracht. Der Landwirt, welcher von dem Pkw VW Golf touchiert worden war, wurde nur leicht verletzt und verblieb an der Unfallstelle. Am den beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Der Pkw Citroen wurde abgeschleppt. Neben der Polizei Bad Salzdetfurth waren auch vier Rettungswagen, ein Notarzt und die ehrenamtlichen Helfer der Feuerwehr Steinbrück vor Ort. Die Bundesstraße 1 wurde im Bereich der Unfallstelle für ca. eine Stunde vollgesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

