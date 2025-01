Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt Wiederholungstäter

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (lud)

Am 30.01.2025, gegen 15:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen Autofahrer in der Riehetalstraße in 31195 Lamspringe OT Netze.

Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 38-jährigen Fahrzeugführer seit 2016 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und bereits mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Noch am selben Tag, gegen 17:10 Uhr, konnte der 38-jährige im Lamspringer Stadtgebiet erneut in seinem PKW fahrend angetroffen werden. Allerdings stand der Fahrzeugführer dieses mal unter dem Einfluss von Alkohol, was ein Atemalkoholtest (0,66 Promille) vor Ort bestätigte.

Zum Nachweis der Alkoholbeeinflussung wurde der Autofahrer zur Alfelder Polizeidienststelle verbracht, wo ihm durch eine Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den Fahrzeugführer wurde erneut ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 24a StVG eingeleitet. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

