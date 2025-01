POL-HI: Einbruchdiebstahl in Bäckereifiliale in Schellerten-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - BOCKENEM (lud) In dem Zeitraum vom 27.01.2025, 17:00 Uhr, bis zum 28.01.2025, 10:00 Uhr, kam es in der Ernst-Deger-Straße in Höhe der Hausnummer 20 in 31167 Bockenem zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Täter mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die linke Fahrzeugseite des tatbetroffenen VW Bora. Anschließend konnte dieser ...

mehr