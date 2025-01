Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Hildesheim, Breslauer Straße (hga) - Am Nachmittag des 29.01.2025 ist es im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Breslauer Straße Ecke Julianen-Aue gekommen. Hier hat der Ford Transit eines Sarstedters vorwärts in einer schrägen Parklücke gestanden. Ein anderer Verkehrsteilnehmer muss während des Vorbeifahrens auf der Breslauer Straße die linke Heckseite des Transporters beschädigt haben. Wer Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter 05121-9390 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell