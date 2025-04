Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 22-Jähriger am Bahnhof Heidenheim niedergeschlagen; Zeugen gesucht

Heidenheim (ots)

Ulm: Bereits am Dienstag (08.04.2025) kam es am Bahnhof in Heidenheim zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 22 Jahre alter Mann von 8 bis 10 bisher unbekannten Männern attackiert wurde.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 19:30 Uhr am Bahnsteig des Bahnhofes Heidenheim. Hier soll sich eine Gruppe, bestehend aus 8- 10 männlichen Personen um den 22 Jahre alte syrische Staatsangehörigen, zunächst in einer bedrohlichen Art und Weise versammelt haben. Anschließend lösten sich laut Zeugenaussagen vier bis fünf Männer aus dieser Gruppe und attackierten den 22-Jährigen mit Schlägen und Fußtritten. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen ließen die Täter selbst dann nicht von ihm ab, als er bereits am Boden lag. Ein Rettungswagen brachte den Verletzen in ein Krankenhaus. Alle Täter, bei denen es sich augenscheinlich um männliche Personen handelt, konnten vor Eintreffen der Landespolizei fliehen. Mindestens einer der Männer soll braune Haare und eine braune Jacke getragen haben. Zeugen, welche diesen Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, die Hinweise an die Bundespolizei Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 / 870 35 0 weiterzugeben.

