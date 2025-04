Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Diebstahl im ICE - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen am Stuttgarter Hauptbahnhof

München/Stuttgart (ots)

Stuttgart: Am Donnerstag (10.04.2025) kam es in einem ICE auf der Fahrt von München Hauptbahnhof nach Ulm Hauptbahnhof zu einem Diebstahl und Beleidigungen gegenüber Reisenden und Bundespolizisten. Der Tatverdächtige wurde am Stuttgarter Hauptbahnhof gestellt.

Ersten Informationen zufolge soll ein 28-jähriger deutscher Staatsangehöriger, welcher nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheins war, gegen 14:50 Uhr die Zugverbindung genutzt und eine fremde Kopfhörerhülle (AirPod Case) an sich genommen haben. Eine couragierte Zeugin, welche diesen Vorgang beobachten konnte, sprach den Mann an, nahm das Case zurück und verwahrte es zunächst. In einem unbeobachteten Moment soll der Tatverdächtige die Hülle jedoch erneut entwendet und sich entfernte haben. Laut Zeugenaussagen wurden anschließend zwei weitere Reisende auf den Vorfall aufmerksam. Sie sollen den Tatverdächtigen ebenfalls auf sein Fehlverhalten hingewiesen haben. Daraufhin reagierte dieser wohl aggressiv und bedrohte die beiden. Der rechtmäßige Eigentümer der Kopfhörerhülle, ein 58 Jahre alte deutscher Staatsangehöriger, bemerkte den Sachverhalt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte den Tatverdächtigen am Stuttgarter Hauptbahnhofs feststellen und ihn den polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Während dieser Maßnahmen verhielt sich der Mann verbal aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte. Er musste gefesselt dem Bundespolizeirevier zugeführt werden. Die entwendete Kopfhörerhülle wurde in seiner Hosentasche aufgefunden. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann auf freiem Fuß belassen. Die Bundespolizei ermittelt nun u. a. wegen des Verdachts des Diebstahls.

