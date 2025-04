Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Betrunkene Person zwingt ICE zur Schnellbremsung

Merklingen/Ulm (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am gestrigen Mittwochabend (09.04.2025) auf der Bahnstrecke zwischen Merklingen und Ulm gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge lief ein mit knapp zwei Promille alkoholisierter 24-Jähriger gegen 17:40 Uhr auf Höhe Merklingen im Gleisbereich. Der Triebfahrzeugführer des herannahenden Zuges in Richtung Ulm gab daraufhin einen Achtungspfiff ab und leitete eine Schnellbremsung ein. Der 24 Jahre alte rumänische Staatsangehörige soll danach weiter in Richtung Ulm gelaufen sein, bevor er von alarmierten Beamten der Landespolizei vorläufig festgenommen und anschließend an die zuständige Bundespolizei übergeben wurde. Die eingesetzten Beamten verbrachten den 24-Jährigen zum Bundespolizeirevier, wo er aufgrund seines Zustandes bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen wurde. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen. Durch die eingeleitete Schnellbremsung wurde nach derzeitigem Kenntnisstand keiner der im Zug befindlichen Reisenden verletzt.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt.

