Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung im Zug nach Stuttgart

KArlsruhe/Stuttgart (ots)

Karlsruhe/ Stuttgart: Am Samstag (05.04.2025) kam es in einem Zug von Karlsruhe in Richtung Stuttgart zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 18-Jährigen. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 14:00 Uhr in einer Regionalbahn. Hier soll sich ein 35 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger in den Vierersitz gegenüber der 18 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen gesetzt haben. Laut Zeugenaussagen berührte der Mann sie zunächst leicht und anschließend kraftvoll und gegen Ihren Willen am Oberarm. Eine couragierte Reisende konnte diesen Vorfall beobachten und wechselte gemeinsam mit der Geschädigten den Sitzplatz. Die alarmierten Beamten der Bundespolizei konnten den mit 2,1 Promille alkoholisierten Tatverdächtigen am Hauptbahnhof Stuttgart feststellen und den polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung wurden eingeleitet. Der Mann konnte anschließend seinen Weg weiter fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell