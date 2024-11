Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Falschparken führt zur Körperverletzung

Mainz (ots)

Am Donnerstag, den 07.11.2024, gegen 11:00 Uhr parkte eine 29-jährige Mainzerin mit ihrem PKW im Bereich des Gehwegs in der Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße in Mainz. Ein Passant fühlte sich durch den versperrten Gehweg derart gestört, dass er zunächst gegen den Außenspiegel der Frau trat. Als diese den Mann zur Rede stellen möchte, schlug er ihr im Rahmen des darauffolgenden Wortgefechts schließlich mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Im Zuge der polizeilichen Anzeigenaufnahme konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Wer Zeuge des Vorfalls war oder weitere sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

