Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mitarbeiter der Deutschen Bahn bedroht und gegen Hausverbot verstoßen:

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Gestern Abend (03.04.2025) kam es am Hauptbahnhof Stuttgart zu einer Bedrohung gegen einen Angestellten der Deutschen Bahn Sicherheit durch einen 28-jährigen aggressiven Mann. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 23:00 Uhr am Hauptbahnhof. Hier soll der 28 Jahre alte russische Staatsangehörige zunächst in einer bedrohlichen Art und Weise auf den Mitarbeiter der Deutschen Bahn zugegangen sein und ihm anschließend lautstark gedroht haben. Weiterhin soll er mehrfach die körperliche Auseinandersetzung mit dem 40-jährigen türkischen Geschädigten gesucht haben. Auch gegenüber den alarmierten Bundespolizisten verhielt er sich durchgehend aggressiv, sodass ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Zudem wurde ihm durch die Mitarbeiter der Deutschen Bahn ein Hausverbot erteilt. Der Beschuldigte kam dieser Aufforderung nur widerwillig nach. Gegen 03:40 Uhr erhielt die Bundespolizei erneut Kenntnis darüber, dass der aggressive Mann nun am Bahnsteig 3 und 4 aufhältig sei und dort zum wiederholten Mal Reisende und Angestellte der Deutschen Bahn anpöbeln würde. Nach Eintreffen der Beamten weigerte er sich vehement die Örtlichkeit zu verlassen und widersetzte sich allen polizeilichen Maßnahmen. Auch die Androhung, dass der 28-Jährige jetzt mit Zwang hinausbegleitet werden würde, ließ ihn unbeeindruckt, sodass ihm Handfesseln angelegt und er auf das Bundespolizeirevier gebracht wurde. Der offensichtlich alkoholisierte Mann verbrachte nun, nach erfolgter ärztlicher Untersuchung, die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Die Ermittlungen, unter anderem wegen einer Bedrohung, wurden eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell