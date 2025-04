Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Faustschlag: Bundespolizei sucht Zeugen

Waiblingen (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen 43 Jahre alten Mann ist es am Mittwochnachmittag (02.04.2025) in einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Filderstadt gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 43-Jährige gegen 15:40 Uhr eine unbekannte Reisende verbal angegangen haben. Als ein 20-jähriger Fahrgast helfen wollte, schlug der 43 Jahre alte deutsche Staatsangehörige dem Reisenden wohl unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Nach dem Halt der Bahn in Waiblingen verlagerten sich die Streitigkeiten in die Unterführung, wo weitere Reisende geschlichtet haben sollen. Alarmierte Beamte der Landespolizei trafen den mutmaßlichen Täter noch vor Ort an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Aufgrund seines psychischen Gesundheitszustandes wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Faustschlag erlitt der 20 Jahre alte Geschädigte mit deutscher Staatsangehörigkeit nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen im Gesicht, welche von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch vor Ort versorgt wurden. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, sowie der unbekannten Reisenden, welche sich zur Tatzeit in der S2 befanden. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

