Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender mit Bierflasche beworfen und getreten

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagvormittag (01.04.2025) ging ein 29-Jähriger einen 56-Jährigen in einer S-Bahn auf der Fahrt von Marbach nach Ludwigsburg körperlich an. Der Tatverdächtige konnte am Bahnhof Ludwigsburg gestellt werden.

Gegen 08:00 Uhr soll der 29-jährige Tatverdächtige mit türkischer Staatsangehörigkeit einen 56-jährigen deutschen Staatsangehörigen in einer S-Bahn der Linie S4 zunächst verbal angegangen sein. Laut Zeugenaussagen warf der Tatverdächtige kurz darauf eine Bierflasche nach dem Geschädigten und traf diesen am Kopf. Als der deutsche Staatsangehörige daraufhin die S-Bahn verlassen wollte, soll ihn der 29-Jährige zudem getreten und in den Mund gefasst haben. Der Geschädigte zog sich durch die Tathandlungen leichte Verletzungen zu, welche durch den Rettungsdienst versorgt werden mussten. Durch Beamte der Landespolizei wurde der Tatverdächtige am Bahnhof Ludwigsburg angetroffen und an die zuständige Bundespolizei übergeben. Aufgrund seines Verhaltens wurde der 29-Jährige kurzzeitig in Gewahrsam genommen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung wurde eingeleitet.

