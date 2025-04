Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und der BPOLI Stuttgart: Schnelle Verurteilung nach Angriff auf Bundespolizisten

Am Donnerstagnachmittag (27.03.2025) wurde eine 26-Jährige aufgrund ihres Verhaltens von der Weiterfahrt mit einem ICE ausgeschlossen. Als Beamte der Bundespolizei die nigerianische Staatsangehörige aus dem Zug verbringen wollten, griff diese die Beamten an. Im Rahmen des beschleunigten Verfahrens wurde die 26-Jährige am Freitag zu einer Geldstrafe verurteilt.

Gegen 15:15 Uhr nutzte die nigerianische Staatsangehörige einen Fernverkehrszug von Stuttgart nach Ulm. Da sie sich während der Fahrt gegenüber dem Zugpersonal und weiteren Fahrgästen ungebührlich verhielt, wurde sie durch das Zugpersonal am Hauptbahnhof Ulm von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Zur Durchsetzung des Beförderungsausschlusses wurde eine Streife der Bundespolizei hinzugezogen. Als die Beamten die Tatverdächtige aus dem Zug verbrachten, schlug diese nach den Beamten. Auch biss sie einem der Beamten in die Hand. Durch die Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte leicht verletzt, in einem Fall trat kurzzeitig Dienstunfähigkeit ein

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde die 26-Jährige vorläufig festgenommen und am Folgetag beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Dort wurde sie im Rahmen des besonders beschleunigten Verfahrens zu einer Geldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen zu je 15 EUR verurteilt.

