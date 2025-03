BPOLI S: Alkoholisiert auf Gleise unterwegs - 56-Jähriger von Zug erfasst und verletzt

Tübingen/Wendlingen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagvormittag (29.03.2025) eine 27-jährige Reisende in einem Zug in Richtung Wendlingen belästigt. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg die 27 Jahre alte deutsche Staatsangehörige gegen 10:30 Uhr in den Zug ein, als der Unbekannte kurz vor dem Halt in Wendlingen gegenüber der Reisenden Platz nahm. ...

