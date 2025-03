Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende von Unbekanntem belästigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Tübingen/Wendlingen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagvormittag (29.03.2025) eine 27-jährige Reisende in einem Zug in Richtung Wendlingen belästigt.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg die 27 Jahre alte deutsche Staatsangehörige gegen 10:30 Uhr in den Zug ein, als der Unbekannte kurz vor dem Halt in Wendlingen gegenüber der Reisenden Platz nahm. Hier soll er zunächst Kussgeräusche gemacht und sich anschließend über die 27-Jährige gebeugt haben, um sie zu küssen. Eine unbeteiligte Reisende bemerkte nach Aussage der Geschädigten den Vorfall und schritt ein. Ein weiterer Fahrgast soll den Zugbegleiter benachrichtigt haben, welcher den Unbekannten beim Halt in Wendlingen von der Weiterfahrt ausschloss. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut der Geschädigten um einen etwa 50 Jahre alten und ca. 170m großen Mann mit dicklicher Statur und ungepflegtem Erscheinungsbild. Zur Tatzeit soll er eine beige Hose, eine beige Jacke, sowie einen schwarz-weiß karierten Schal getragen haben.

Die Bundespolizei Stuttgart sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können. Insbesondere die beiden noch unbekannten Fahrgäste, welche der Geschädigten geholfen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell