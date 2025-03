BPOLI S: Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Stuttgart

Heilbronn / Stuttgart (ots) - Am Samstagmittag (29.03.2025) berührte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in einer Regionalbahn von Heilbronn nach Stuttgart eine 13-Jährige mehrfach am Gesäß. Nach dem bisherigen Kenntnisstand nutzte die 13-jährige Geschädigte zusammen mit einer 14-jährigen Freundin um 11:58 Uhr einen Metropolexpress von Heilbronn nach Stuttgart. Bereits beim Einstieg in den Zug soll der bislang ...

