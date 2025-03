Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Kind am Gesäß berührt - Zeugen gesucht

Heilbronn / Stuttgart (ots)

Am Samstagmittag (29.03.2025) berührte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in einer Regionalbahn von Heilbronn nach Stuttgart eine 13-Jährige mehrfach am Gesäß.

Nach dem bisherigen Kenntnisstand nutzte die 13-jährige Geschädigte zusammen mit einer 14-jährigen Freundin um 11:58 Uhr einen Metropolexpress von Heilbronn nach Stuttgart. Bereits beim Einstieg in den Zug soll der bislang unbekannte Tatverdächtige der deutschen Staatsangehörigen an das Gesäß gegriffen haben. Als diese den Zug am Hauptbahnhof Stuttgart verlassen wollte, soll ihr der Unbekannte erneut an das Gesäß gegriffen und eine anzügliche Bemerkung geäußert haben.

Die Geschädigte wandte sich am Hauptbahnhof Stuttgart an die Bundespolizei. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden. Der Unbekannte wurde als etwa 20-30 Jahre alter und etwa 170 cm großer Mann beschrieben. Er hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild und braune Haare. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Brille und eine olivfarbene Jacke getragen haben. Auch soll der Unbekannte ein Nasenpiercing gehabt haben.

Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich mit der zuständigen Kriminalpolizei in Heilbronn in Verbindung zu setzen (Tel.: 07131 104 44 44).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell