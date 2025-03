BPOLI S: Sicherheitsdienst beleidigt

Obertürkheim (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag (22.03.2025) einen 33-jährigen Reisenden in der S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg attackiert. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der 33-Jährige gegen 01:55 Uhr in Wendlingen in die Bahn ein. Kurz vor dem Halt in Obertürkheim begab er sich für den Ausstieg in Richtung Zugtür. Dabei versperrten die beiden Unbekannten offenbar ...

mehr