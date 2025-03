Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Unbekannte attackieren Reisenden

Obertürkheim (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag (22.03.2025) einen 33-jährigen Reisenden in der S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg attackiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der 33-Jährige gegen 01:55 Uhr in Wendlingen in die Bahn ein. Kurz vor dem Halt in Obertürkheim begab er sich für den Ausstieg in Richtung Zugtür. Dabei versperrten die beiden Unbekannten offenbar den Gang. Darauf angesprochen reagierten die zwei Männer wohl umgehend aggressiv, wobei einer der Täter dem 33 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen nach derzeitigem Kenntnisstand unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Beide Männer sollen im weiteren Verlauf auf den am Boden liegenden Reisenden eingeschlagen haben, bevor zwei unbeteiligte Fahrgäste einschritten. Während der 33-Jährige in Obertürkheim aus der S1 ausstieg, fuhren die beiden mutmaßlichen Täter weiter. Bei ihnen handelt es sich laut dem Geschädigten um 17 bis 20 Jahre alte Männer, wovon einer einen schwarzen Pullover sowie einen Oberlippen-, und Kinnbart trug. Des Weiteren soll es sich bei ihm um einen südländisch aussehenden Mann mit schwarzen Haaren gehandelt haben. Der zweite Tatverdächtige wird mit einer roten Bekleidung beschrieben. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Insbesondere die beiden couragierten Fahrgäste werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

