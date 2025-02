Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Donnerstag, 6. Februar, im Grünen Weg in Aurich ereignet hat. Gegen 11.20 Uhr wurde die Polizei gerufen, weil es auf der Straße zwischen einem bislang unbekannten Mann und einer 40-jährigen Frau zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war. Der Mann soll anschließend oberkörperfrei in Richtung der Stiftsmühle geflüchtet sein. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der Mann wird beschrieben als 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und muskulös mit dunkler Haut. Er trug dunkle Jeans, zog sich im Bereich der Stiftsmühle einen grauen Kapuzenpullover über und trug einen Rucksack. Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person oder zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell