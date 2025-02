Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Osteel - Rollerfahrer gestoppt

Ein 40-jähriger Rollerfahrer ist der Polizei in der Nacht zu Sonntag in Osteel aufgefallen. Als die Beamten den Mann gegen 3.40 Uhr auf der Bundesstraße anhalten und einer Kontrolle unterziehen wollten, versuchte der 40-Jährige zunächst zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann aber gestellt werden. Der 40-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte am Roller ein falsches Kennzeichen angebracht. Zudem stand er offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Es wurden mehrere Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Upgant-Schott - Autofahrer unter Drogeneinfluss

In Upgant-Schott hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Der 20-Jährige stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Wirkstoffe Amphetamin, Kokain und THC. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in der Heerstraße in Norden hat sich am Samstag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen grauen Opel Zafira und beschädigte den Wagen vorne rechts. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Brandgeschehen

Norddeich - Feuer in Bahnhofsnähe

In der Nähe des Bahnhofs Norddeich kam es am Sonntagmorgen zu einem Brandgeschehen. Gegen 7.15 Uhr wurde auf dem Bahngelände an der Hafenstraße ein Feuer in einem Lagergebäude gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

