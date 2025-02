Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 08.02.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Lkw-Fahrer gesucht

Freitagvormittag ereignete sich in Wiesmoor eine Verkehrsunfallflucht. Ein Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug gegen 11 Uhr die Hauptstraße in Wiesmoor in Fahrtrichtung Friedeburg und touchierte beim Vorbeifahren zwei geparkte Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wiesmoor unter 04944 914050 zu melden.

Sonstiges

Aurich - Brand eines Carports

In der Pfalzdorfer Straße in Aurich kam es am Freitag zu einem Brandgeschehen. Am frühen Abend entdeckte ein Anwohner eine leichte Rauchentwicklung aus einem Abstellraum eines Carports und setzte umgehend den Notruf ab. Aufgrund des starken Windes hatte sich der Brand über den Carport zügig ausgedehnt und es drohte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus. Nach Eintreffen der Feuerwehr, welche mit ca. 45 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer jedoch zeitnah gelöscht werden. Der Abstellraum und Carport wurden massiv beschädigt - das Wohnhaus blieb unversehrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden/Upgant-Schott - Berauscht gefahren

Am Freitagmorgen gegen 8 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer im Warfenweg in Norden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und dessen E-Scooter nicht versichert war. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Zudem wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun in einem Straf- und Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren verantworten müssen. Ebenfalls am Freitagvormittag gegen 11.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 37-jährigen Pkw-Führer in der Hansestraße in Upgant-Schott. Auch im Rahmen dieser Kontrolle konnte eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln bei dem Mann festgestellt werden. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Auch in diesem Fall wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Fahrraddiebstahl

Zu einem Fahrraddiebstahl kam es am Freitagnachmittag zwischen 13.40 Uhr und 17.10 Uhr in Esens. Hier war ein verschlossenes schwarz-rotes Damenfahrrad der Marke Talson im Süderwall entwendet worden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Esens, Tel. 04971 926500, in Verbindung zu setzen.

Wittmund - Pkw beschädigt

Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Wittmund. Hier war ein schwarzes Ford Focus in der Straße Am Schützenplatz abgestellt. Der Pkw wurde rundherum verkratzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462 9110, in Verbindung zu setzen.

