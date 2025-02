POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 09.02.2025

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Einbruch in Bäckerei Zu einem Einbruch in eine Bäckerei kam es am Donnerstagabend in Aurich-Egels. Zwischen 19.15 Uhr und 22 Uhr stiegen Unbekannte in eine Bäckereifiliale in der Straße Heerenkamp ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen ein Tresor. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich verdächtige ...

