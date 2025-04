Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geschädigte gesucht: Körperverletzung am Bahnhof Kirchheim

Teck

Kirchheim /Teck (ots)

Am Montagabend (31.03.2025) schlug ein 35-Jähriger am Bahnhof Kirchheim / Teck einer bislang unbekannten Geschädigten mit einem Beutel in das Gesicht. Diese wurde hierdurch mutmaßlich verletzt.

Gegen 22:00 Uhr soll es an einem Wartehäuschen am Bahnhof Kirchheim / Teck zu einer Auseinandersetzung zwischen einer unbekannten Frau und einem 35-jährigen tadschikischen Staatsangehörigen gekommen sein. Dieser soll im Laufe der Auseinandersetzung der Geschädigten mit einem Beutel in das Gesicht geschlagen haben. Nach Zeugenaussagen zog sich die Geschädigte hierbei eine blutende Verletzung im Gesicht zu und flüchtete in eine abfahrbereite S-Bahn. Durch eintreffende Streifen der Landespolizei konnte der Tatverdächtige noch am Bahnsteig angetroffen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 35-Jährige seinen Weg fortsetzen.

Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Die unbekannte Geschädigte wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 87035-0).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell