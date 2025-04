Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mitarbeiterin der Deutschen Bahn AG im Zug angegriffen

Nürnberg/Stuttgart (ots)

Nürnberg/Stuttgart: In den frühen Morgenstunden (02.04.2025) wurde eine Zugbegleiterin während der Durchführung ihrer Tätigkeit als Fahrkartenkontrolleurin von einem Mann verbal beleidigt und mutmaßlich auch körperlich attackiert. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 00:15 Uhr in einem Regionalexpress auf der Fahrt von Nürnberg in Richtung Stuttgart. Hier soll die 37 Jahre alte Angestellte der Deutschen Bahn AG mit griechischer Staatsangehörigkeit bei der Fahrausweiskontrolle von einem 62 Jahre alten italienischen Staatsangehörigen verbal massiv beschimpft worden sein. Ein couragierter Reisender, welcher auf diese Situation aufmerksam wurde, soll der Frau geholfen haben, sich aus dieser Situation zu befreien. Weil der Mann offenbar nicht aussteigen wollte, gelang es den beiden wohl nur, den Mann mit aller Kraft aus dem Zug zu schieben. Laut aktuellen Erkenntnissen stürzte der Mann hierbei auf den Bahnsteig. Hierbei zog sich der 62-Jährige leichte Verletzungen am Rücken zu, weshalb ein Rettungswagen angefordert wurde und den Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus brachte. Ob der 62-jährige Tatverdächtige die Geschädigte auch körperlich angegriffen hatte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche diesen Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 87035-0)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell