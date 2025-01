FW Konstanz: Verkehrsunfall

Konstanz (ots) - Am Nachmittag des 13.01.2025 wurde die Feuerwehr Konstanz um 14:28 Uhr zu einem Brand in einem Supermarkt in der Konstanzer Riedstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Kühlaggregat in einem Kühlraum in Brand geraten war, wodurch der Lagerbereich verraucht wurde. Die Verkaufsfläche des Supermarkts blieb unberührt wurde aber dennoch durch die Mitarbeiter des Marktes evakuiert. Ein Trupp ...

