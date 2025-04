BPOLI S: Polizisten bedroht und gegen Dienst-Kfz getreten

Reutlingen/Tübingen (ots) - Bereits am Samstag (29.03.2025) belästigte ein 55 Jahre alter Mann drei Frauen im Zug zwischen Reutlingen und Tübingen. Laut aktuellen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 01:30 Uhr in einer Regionalbahn von Reutlingen in Richtung Tübingen. Hier soll der 55 Jahre alte spanische Staatsangehörige sich nah an die 19-, 20- und 21-Jahre alten deutschen Staatsangehörigen heran ...

