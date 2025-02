Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Bargeld aus Bad Iburger Klinik entwendet

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend trieben Diebe ihr Unwesen in der Straße "Offenes Holz". Die Unbekannten gelangten in der Zeit von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr in eine Klinik und entwendeten aus einem Büro ein Behältnis mit Bargeld.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass das Behältnis von mindestens zwei bislang unbekannten Tätern entwendet wurde. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Die Polizei Georgsmarienhütte bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl, auffälligen Personen im rückwärtigen Bereich der Klinik oder dem Fluchtfahrtzeug machen können, sich telefonisch unter 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell