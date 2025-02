Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bremer Straße

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag kam es auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 12 Uhr, befuhr ein 70-Jähriger Audi- Fahrer die Bremer Straße in Richtung stadteinwärts. Aufgrund eines medizinischen Notfalls, kam der Fahrer in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem 60- jährigen BMW- Fahrer, welcher stadtauswärts unterwegs war. Anschließend kam der 70-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Baum. Der Audi-Fahrer musste anschließend durch die Berufsfeuerwehr Osnabrück aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde anschließend reanimationspflichtig in ein Krankenhaus gebracht. Seine 70-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls in umliegende Krankenhaus gebracht. Der BMW- Fahrer blieb unverletzt. Der Audi musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Gesamtumstände sprechen dafür, dass der medizinische Notfall zum Verkehrsunfall führte. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell