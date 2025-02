Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Dreister Trickdiebstahl in Melle - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag trieben falsche Handwerker in Melle ihr Unwesen. Um 13:00 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür eines Ehepaars in der Grönenberger Straße. Der Unbekannte gab sich als Mitarbeiter einer Heizungsfirma aus und teilte dem Paar mit, dass es bei Arbeiten auf dem Nachbargrundstück zu einer Beschädigung eines Rohrs gekommen sei. Unter dem Vorwand, dass man deshalb nun Arbeiten in der Wohnung des Ehepaars durchführen müsse, betrat der Mann schließlich die Wohnung. Dort lenkte er das Paar ab und verließ gemeinsam mit einem zweiten Unbekannten, der zwischenzeitlich an der Wohnungstür des Paares auftauchte, nach ca. 15 Minuten das Haus. Die beiden Männer flüchteten in Richtung Else-Allee. Das Ehepaar bemerkte kurze Zeit später, dass die Täter Schmuck entwendet hatten.

Die unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben: Täter 1:

- ca. 1,80cm groß - dunkle Haut - karierte Hose - Jacke mit aufgestelltem Kragen

Täter 2:

- ca. 160-170cm groß - mit einem Anorak bekleidet

Zudem gibt es Hinweise darauf, dass ein grau/blauer PKW mit dem Kennzeichenfragment VEC-??? im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte.

Gegen 14:50 Uhr kam es an der Suerdieckstraße zu einem ähnlichen Vorfall. Da die Anwohnerin den falschen Handwerkern aber den Zutritt verweigerte, kam es dabei zu keinem Diebstahl.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder sonstige verdächtige Beobachtung gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05422/92260.

Die Polizei nimmt diese Taten als Anlass noch einmal davor zu warnen, unbekannte Personen ohne weiteres Zutritt zu gewähren. Der angebliche Auftrag sollte kritisch hinterfragt und ggf. überprüft werden. Telefonnummern genannter Auftraggeber sollten dazu selbstständig aus dem Telefonbuch oder Internet gesucht und angerufen werden. Bei Unsicherheiten raten wir außerdem dazu, weitere Personen (bspw. Nachbarn, Angehörige, aber auch die Polizei) über den unangekündigten Besuch zu informieren und diese ggf. zur Unterstützung hinzuzuziehen. Wem durch betrügerische Handwerker Eigentum abhandengekommen oder sonst ein Schaden entstanden ist, sollte Strafanzeige bei der örtlichen Polizei erstatten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell