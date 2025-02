POL-OS: Unfall mit E-Scooter - Eine Person schwer verletzt

Osnabrück/ Bad Iburg (ots) - Am Mittwochmittag wurde der seit Montagabend (27.01.2025) vermisste Mann leblos in Glane aufgefunden. Bislang gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Es wird darum gebeten, die Daten und Fotos des 75-Jährigen aus den entsprechenden Portalen zu entfernen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück Laura-Christin Brinkmann ...

mehr