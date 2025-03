LPI-G: Unter Alkohol Unfall verursacht

Gera (ots) - Am Freitagnacht suchte ein 25-jähriger Afghane gegen Null Uhr seine Wohnung in der Greizer Straße in Gera auf. Hierbei stellte er fest, dass seine Wohnungseingangstür aufgebrochen ist und jemand in seinem Bett schläft. Nachdem die Polizei hinzukam stellte sich heraus, dass es sich bei dem Unberechtigten um einen 45-jährigen Ukrainer handelt, der nebenan wohnt und sich in Hauseingang und Wohnung geirrt ...

