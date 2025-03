Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlichen

Gera (ots)

Gera: Die LPI Gera berichtete am 27.02.2025 bezüglich einer vermissten 16-jährigen Jugendlichen aus der Lobensteiner Straße. Diese konnte wohlbehalten in Thüringen angetroffen werden und befindet sich nunmehr wieder in Obhut der Erziehungsberechtigten. (AK)

