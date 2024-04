Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Um sich Kontrolle zu entziehen - Skoda-Fahrer flüchtet

Ludwigshafen (ots)

In der Valentin-Bauer-Straße wurde am 30.04.2024, gegen 2:30 Uhr eine Kontrollstelle durch Kräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 eingerichtet. In diesem Rahmen sollte auch ein schwarzer Skoda kontrolliert werden. Der Fahrer des Autos, in dem sich noch zwei weitere Personen befanden, verringerte zunächst wie vorgegeben sein Tempo, beschleunigte dann jedoch unvermittelt und flüchtete. Die Verfolgung wurde aufgenommen.

Der Skoda konnte in der Burgundenstraße ausfindig gemacht werden. Dort war es zu einem Unfall mit einem parkenden Auto gekommen. Die drei Insassen waren nicht mehr vor Ort. Im Fahrzeug konnte ein Schlagstock gefunden und sichergestellt werden.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu den drei Insassen machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell