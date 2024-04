POL-PPRP: Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots) - In der Bleichstraße zerstach eine bislang unbekannte Person die Reifen eines parkenden grauen Seats. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 28.04.2024, 22 Uhr, und dem 29.04.2024, 6 Uhr liegen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Hannah ...

