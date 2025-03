Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall auf der B95

Greiz (ots)

Greiz/B94: Eine 61-jährige PKW-Fahrerin befuhr am Donnerstag (13.03.2025) gegen 17:20 Uhr die Obere Waltersdorfer Straße in Richtung B94. Nach derzeitigen Ermittlungsstand missachtete die 61-Jährige an der Kreuzung "Kahmersches Kreuz" (Obere Waltersdorfer Straße / B94) eine von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 24-Jährige mit ihrem PKW. Es kam folgend zum Zusammenstoß, wodurch die beiden Fahrzeugführerinnen sowie eine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Alle Beteiligten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden folglich abgeschleppt. Durch auslaufende Betriebsflüssigkeiten und der Bereinigung der Unfallstelle kam es bis 19:30 Uhr zu Verkehrseinschränkungen. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (AK)

