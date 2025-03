Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen auf Friedhof aufgenommen

Gera (ots)

Gera: Auf dem Friedhof in der Dehmelstraße beschädigten Unbekannte eine Gedenkplatte und entwendeten ein weitere derartige Platte. Im Zeitraum vom 06.03. bis zum 13.03.2025 betraten die Unbekannten auf unbekannte Art und Weise das Friedhofsgelände und machten sich an den Gedenkplatten zu schaffen. Neben den Platten wurde bei einer anderen Grabstätte auch eine Schmuckurne beschädigt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Tel. 0365 / 829-0), sobald diese sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können (Bezugsnummer 0065931/2025). (AK)

