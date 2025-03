LPI-G: Evakuierung eines Mehrfamilienhauses nach unklarer Gefahrenlage

Altenburg (ots) - Monstab/Altenburg: Am Donnerstag, den 13.03.2025, gegen 14:10 Uhr befuhr eine 76-Jährige mit ihrem PKW-Mazda in Monstab die Hauptstraße in Richtung Wiesenmühle. Ein 16-jähriger Traktorfahrer befuhr die Gegenrichtung. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es in der Vorbeifahrt der beiden Fahrzeuge zum Frontalzusammenstoß, sodass die 76-jährige schwer und ihr 83-jähriger Beifahrer leicht verletzt ...

