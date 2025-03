LPI-G: Mann beleidigt Polizeibeamte bei Kontrolle

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter sind am Abend Mittwochabend im Zeitraum zwischen 18 und 22:30 Uhr in eine Tagesklinik in der der Werner-Petzold-Straße eingebrochen. Die Unbekannten brachen gewaltsam eine Tür zum Gebäude auf und durchsuchten den Innenraum. Nach derzeitigen Ermittlungsstand entfernten sich die Diebe unerkannt und ohne Beute. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe eines hohen dreistelligen Betrages. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen ...

