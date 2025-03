LPI-G: Ohne Führerschein verunfallt

Altenburg (ots) - Altenburg: Bei der Polizei Altenburger Land wurde am 11.03.2025 der Diebstahl eines Fahrrades in der Wettiner Straße angezeigt. Unbekannte Täter hatten das in der Zeit zwischen 10.03.2025, 16:00 Uhr bis 11.03.2025, 06:55 Uhr am Bahnhof abgestellte und mit einem Seilschloss gesicherte E-Bike vom Typ 2R Manufaktur ELX5 gestohlen. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land ...

mehr