Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr, Tatverdächtige entlarven sich selbst

Bild-Infos

Download

Weimar, Bahnhof Weimar (ots)

Die Bundespolizei hat nach einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr rund um den Bahnhof Weimar bereits am Donnerstagabend die Ermittlungen aufgenommen und die Öffentlichkeit um sachdienliche Hinweise gebeten. Vermeintliche Tatverdächtige wurden am Freitag namhaft gemacht.

Am Freitagmorgen berichtete die Bundespolizeiinspektion Erfurt über Hindernisse, die durch bis dato unbekannte Personen im Gleis platziert worden sind (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/5955934). Neben Sachbeschädigungen an Gleisanlagen und zwei Zügen waren erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnbetrieb die Folge der Tat.

Vier elf- bis vierzehn-jährige Kinder und Jugendliche einer Schule in Weimar haben sich mit Bezug zu den Geschehnissen gebrüstet. Ermittler und Präventionsbeamte der Bundespolizeiinspektion Erfurt haben unmittelbar darauf reagiert, Kontakt mit Schule und Eltern hergestellt, sowie einen gemeinsamen Termin noch für den 24.01.2025 in die Wege geleitet.

Beamte der Bundespolizei haben dabei das Ausmaß der Tat dargestellt. Genauso wichtig war jedoch der präventive Ansatz, der im Austausch eine Rolle spielen sollte.

Im Zuge eines kurzfristig realisierten Unterrichts, konnte ein Bundespolizist Schülerinnen und Schüler einer Weimarer Einrichtung zu den Gefahren des rollenden und stehenden Bahnbetriebes informieren, sowie Folgen von Störungshandlungen und Eingriffen darstellen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell