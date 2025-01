BPOLI EF: Messer am Bahnhof abgenommen und zu richtigem Verhalten sensibilisiert

Obstfelderschmiede, Talstation Bergbahn (ots) - Bundespolizisten ermitteln in einem Fall der Sachbeschädigung und bitten dabei um Unterstützung. In der Nacht vom 17.01.2025 (Fr.) auf den 18.01.2025 (Sa.) wurde durch bisher unbekannte Personen ein Wagen der Thüringer Bergbahn an der Talstation Obstfelderschmiede ...

mehr