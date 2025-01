BPOLI EF: Ungewöhnlicher Inhalt im Gepäckschließfach

Bundespolizeiinspektion Erfurt

Ungewöhnlicher Inhalt im Gepäckschließfach

Erfurt, Erfurter Hauptbahnhof

Bei der Bestreifung des Erfurter Hauptbahnhofes machten Bundespolizisten heute Morgen eine nicht ganz gewöhnliche Entdeckung.

Im Rahmen der Bestreifung des Hauptbahnhofes in der Landeshauptstadt machte eine Streife am heutigen Morgen in Höhe der Schließfachanlagen eine seltsame Entdeckung. Aus einem der Fächer ragte ein Paar Schuhe heraus. Die Beamten gingen zunächst von einem möglichen Verbrechen aus, doch beim genauen Blick stellte sich heraus, dass ein Mann es sich in einem der beengten Fächer gemütlich gemacht und eine Runde geschlafen hat.

Die Bundespolizisten weckten den 27-jährigen Somalier aus seinen Träumen und baten ihn, seinen Schlaf an geeigneteren Örtlichkeiten fortzusetzen. Der Aufforderung kam der Mann nach.

Für den unbequemen Schlafplatz hätte der Mann eigentlich vier Euro entrichten müssen. Die Beamten drückten ein Auge zu und verzichteten auf eine Strafanzeige wegen der geprellten Gebühr für die nicht alltägliche Übernachtung.

