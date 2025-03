Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Durchsuchungen nach Reizgaseinsatz in einem Einkaufszentrum am 04.01.2025

Gera (ots)

Gera: Die LPI Gera berichtete am 04.01.2025 zu einem Vorfall, bei dem eine damals unbekannte Person Reizgas in einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße in Gera versprühte. Hierdurch wurden insgesamt neun Personen leicht verletzt, welche folglich medizinisch behandelt werden mussten. Das Einkaufszentrum wurde zwischenzeitlich vollständig evakuiert.

Die durch die Kriminalpolizei Gera aufgenommen Ermittlungen führten nunmehr zur Ermittlung eines 35-jährigen Tatverdächtigen (männlich/deutsch), gegen den das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung geführt wird. Das Amtsgericht Gera erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera einen Durchsuchungsbeschluss, der am 13.03.2025 vollstreckt wurde. Im Zuge der Durchsuchung konnten Datenträger und Beweismittel sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Tatmotiv dauern weiter an.

