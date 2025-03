Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerwehreinsatz in der Reichstraße....

Gera (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Samstag gegen 12:30 Uhr in die Reichstraße in Gera aus. Hier wurde ein Kellerbrand gemeldet. Bei Eintreffen stellten die Kameraden der Feuerwehr fest, dass es sich (noch) nicht um einen Gebäudebrand handelt, sondern die starke Rauchentwicklung von einem Nachbarhaus ausgeht, welches gerade unprofessionell saniert wird.

Hier hatte ein Mann,welcher vermutlich in der Baustelle haust, Unrat in einem selbst gebauten Ofen, bestehend aus großem Fass und Rohr verbrannt, was zu Flammen und der überstarken Rauchentwicklung führte.

Nach Untersagung des Weiterbetriebs der Feuerstelle konnte der Einsatz ohne festgestellte Schäden beendet werden.

Gegen den 63-jährigen amtsbekannten Deutschen wurde ein Verfahren wegen des Verbrennens von Unrat eingeleitet.

