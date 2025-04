Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Couragierter Fahrgast von unbekannter Frau attackiert

Geislingen (West) (ots)

Eine bislang unbekannte Frau hat am Samstagmittag (12.04.2025) einen 27 Jahre alten Fahrgast in einem Zug zwischen Salach und Geislingen (West) angegriffen, nachdem sie bei einer Fahrkartenkontrolle keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnte.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Unbekannte gegen 13:00 Uhr von einer Zugbegleiterin nach ihrer Fahrkarte gefragt. Nachdem sie kein gültiges Ticket vorzeigen konnte, soll die unbekannte Frau verbal aggressiv geworden sein und die Zugbegleiterin mehrmals am Arm festgehalten haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchte die mutmaßliche Täterin der Zugbegleiterin schließlich in den Führerstand des Triebfahrzeugführers zu folgen, was von dem 27 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen, der auf den Vorfall aufmerksam wurde, verhindert werden konnte, indem er sie festhielt. Im Rahmen dessen soll die Unbekannte den Reisenden am Bauch gebissen und gekratzt haben. Weiterhin wurde die Halskette des Fahrgastes beschädigt. Beim Halt des Zuges in Geislingen (West) soll die Tatverdächtige schließlich aus dem Zug geflüchtet sein, nachdem auch der Triebfahrzeugführer zur Hilfe eilte. Bei der Unbekannten soll es sich um eine ca. 35 Jahre alte und ca. 180cm große Frau mit dunklem Teint und dunklen langen Haaren gehandelt haben. Zur Tatzeit trug sie laut dem Geschädigten einen pinken Jogginganzug und trug einen schwarzen Rucksack. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder der Täterin nimmt die zuständige Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

